Война и мир
Актёры и съёмочная группа фильма «Война и мир»

Режиссёры

Кинг Видор

King Vidor
Режиссёр

Актёры

Оскар Хомолка

Oscar Homolka
АктёрField Marshal Kutuzov
Хельмут Дантин

Helmut Dantine
АктёрDolokhov
Одри Хепберн

Audrey Hepburn
АктрисаNatasha Rostova
Генри Фонда

Henry Fonda
АктёрPierre Bezukhov
Анита Экберг

Anita Ekberg
АктрисаHelene Kuragina

Сценаристы

Бриджет Боланд

Bridget Boland
Сценарист
Марио Сольдати

Mario Soldati
Сценарист
Джан Гаспаре Наполитано

Gian Gaspare Napolitano
Сценарист
Лев Толстой

Сценарист

Продюсеры

Карло Понти

Carlo Ponti
Продюсер
Дино Де Лаурентис

Dino De Laurentiis
Продюсер

Художники

Марио Кьяри

Mario Chiari
Художник
Пьеро Герарди

Piero Gherardi
Художник

Монтажёры

Лео Каттоццо

Leo Catozzo
Монтажёр

Композиторы

Нино Рота

Nino Rota
Композитор