Фильм Война и мир

О фильме
Драма, номинированная на Оскар в 1957 году, рассказывает о международном конфликте, опасных приключениях, захватывающей интриге и трагической любви на фоне широкомасштабного вторжения Наполеона в Россию.
Война и мир покупка билетов в кино онлайн
Рейтинг
- КВРежиссёр
Кинг
Видор
- ОХАктёр
Оскар
Хомолка
- ХДАктёр
Хельмут
Дантин
- Актриса
Одри
Хепберн
- ГФАктёр
Генри
Фонда
- АЭАктриса
Анита
Экберг
- ББСценарист
Бриджет
Боланд
- МССценарист
Марио
Сольдати
- ДГСценарист
Джан
Гаспаре Наполитано
- ЛТСценарист
Лев
Толстой
- Продюсер
Карло
Понти
- Продюсер
Дино
Де Лаурентис
- МКХудожник
Марио
Кьяри
- ПГХудожник
Пьеро
Герарди
- ЛКМонтажёр
Лео
Каттоццо
- НРКомпозитор
Нино
Рота