Война будущего (фильм, 2021) смотреть онлайн
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Сюжет
Декабрь 2022 года. Во время финала чемпионата мира по футболу в Катаре на поле высаживается десант из будущего. Прибывшие заявляют, что через 30 лет Земля подвергнется инопланетному вторжению, и, если люди настоящего не помогут людям будущего, то человечество прекратит существование. Так начинается принудительная отправка граждан на войну, с которой возвращаются только 30%. Через некоторое время приходит очередь и Дэна — бывшего военного, а ныне школьного учителя и заботливого отца. После короткого инструктажа его группу посылают на задание, но из-за технической ошибки высадка происходит не в том месте — на крыше дома в полуразрушенном городе, который вскоре подвергнется бомбардировке.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Ужасы, Боевики
Рейтинг
- КМРежиссёр
Крис
МакКей
- Актёр
Сэм
Ричардсон
- ЖМАктриса
Жасмин
Мэтьюз
- КПАктёр
Кит
Пауэрс
- Актёр
Крис
Пратт
- Актриса
Ивонн
Страховски
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- МЛАктриса
Мэри
Линн Райскаб
- Актриса
Бетти
Гилпин
- РКАктриса
Райан
Кира Армстронг
- ЭХАктёр
Эдвин
Ходж
- ЛБПродюсер
Лейфур
Б. Дагфиннссон
- Продюсер
Дэвид
Эллисон
- Продюсер
Роб
Кауэн
- ДДПродюсер
Джулс
Дэйли
- БХХудожница
Бетси
Хайман
- ПВХудожник
Питер
Венхам
- БРХудожник
Брэд
Рикер
- ГЭМонтажёр
Гаррет
Элкинс
- РБМонтажёр
Роджер
Бартон
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф