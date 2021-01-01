Война будущего (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Декабрь 2022 года. Во время финала чемпионата мира по футболу в Катаре на поле высаживается десант из будущего. Прибывшие заявляют, что через 30 лет Земля подвергнется инопланетному вторжению, и, если люди настоящего не помогут людям будущего, то человечество прекратит существование. Так начинается принудительная отправка граждан на войну, с которой возвращаются только 30%. Через некоторое время приходит очередь и Дэна — бывшего военного, а ныне школьного учителя и заботливого отца. После короткого инструктажа его группу посылают на задание, но из-за технической ошибки высадка происходит не в том месте — на крыше дома в полуразрушенном городе, который вскоре подвергнется бомбардировке.



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