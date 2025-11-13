Война будущего (фильм, 1997) смотреть онлайн

Война будущего
Война будущего

Война будущего (фильм, 1997)

1997, Future War
Фантастика, Фэнтези18+

О фильме

Высокоразвитая цивилизация киборгов в далеком прошлом увезла с Земли образцы человека и динозавра. Из людей сделали рабов, а из динозавров - сторожевых ищеек.

В будущем одному из рабов удалось бежать и добраться до Земли. Беспощадный Повелитель Киборгов устраивает охоту на беглеца, посылая по его следу кровожадных ищеек-динозавров, несущих смерть.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Фэнтези, Триллер

Рейтинг

3.1 КиноПоиск
1.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Война будущего»