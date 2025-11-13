Война будущего (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, Future War
Фантастика, Фэнтези18+
О фильме
Высокоразвитая цивилизация киборгов в далеком прошлом увезла с Земли образцы человека и динозавра. Из людей сделали рабов, а из динозавров - сторожевых ищеек.
В будущем одному из рабов удалось бежать и добраться до Земли. Беспощадный Повелитель Киборгов устраивает охоту на беглеца, посылая по его следу кровожадных ищеек-динозавров, несущих смерть.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Фэнтези, Триллер
Рейтинг
3.1 КиноПоиск
1.7 IMDb
- ЭДРежиссёр
Энтони
Дублин
- ДБАктёр
Дэниэл
Бернхард
- РЗАктёр
Роберт
З’Дар
- ТБАктриса
Трэвис
Брукс Стюарт
- АСАктёр
Андре
Скраггс
- ДДАктёр
Дэвид
Джейкобс
- АДАктёр
Аль
Джулиано
- МСАктёр
Мэттью
Сакимото
- АКАктёр
Арт
Круз
- ДТАктриса
Джоэнн
Такахаси
- МШАктриса
Мэри
Шелтон
- ТРАктёр
Трэйси
Робертсон
- ТРАктёр
Том
Ричардс
- ФДАктёр
Форрест
Дж Экерман
- МНАктёр
Мел
Новак
- МБАктриса
Морин
Бернс
- ГХАктёр
Гленн
Хеффнер
- БМАктриса
Бетси
Муниз
- ДФАктёр
Джефф
Фрэй
- СААктёр
Стивен
А. Миллинг
- ППАктёр
Пит
Портиес
- АКАктриса
Анджела
Корнелл
- АСАктёр
Арни
Старки
- ЭСАктёр
Эдер
Салседо
- ДСАктёр
Дэмиен
Салседо
- ПУАктёр
Патрик
Уэйт
- ДКАктёр
Дэвид
Канн
- ФОАктёр
Филлип
Орр
- ККАктёр
Кент
Кард
- ДФАктёр
Дуайт
Ф. Лэй
- КБАктёр
Клифф
Бернхард
- ЛЭАктёр
Луис
Эспиноза
- МЭАктриса
Мелисса
Энн Акоста
- ДБАктёр
Дон
Бинкли
- БХАктёр
Билл
Хоук
- АРАктёр
Адам
Рок
- ДСАктёр
Дольф
Скотт
- ЭТАктёр
Эд
Тиллман
- ГЛАктриса
Гвендолин
Линдси
- РЗАктёр
Роберт
Зеленка
- ЭХАктёр
Эрин
Харви
- БМАктёр
Брайан
МакМарри
- ПЛАктёр
Питер
Люпус III
- ДХСценарист
Дэвид
Хьюи
- ДМСценарист
Дом
Магуили
- ДХПродюсер
Дэвид
Хьюи
- КЛПродюсер
К.И.
Лим
- АХКомпозитор
Арлэн
Х. Болл