Война будущего (фильм, 1997) смотреть онлайн

Высокоразвитая цивилизация киборгов в далеком прошлом увезла с Земли образцы человека и динозавра. Из людей сделали рабов, а из динозавров - сторожевых ищеек.



В будущем одному из рабов удалось бежать и добраться до Земли. Беспощадный Повелитель Киборгов устраивает охоту на беглеца, посылая по его следу кровожадных ищеек-динозавров, несущих смерть.

