Воскрешение
Актёры и съёмочная группа фильма «Воскрешение»

Режиссёры

Би Гань

Bi Gan
Режиссёр

Актёры

Чжан Чжицзянь

Zhang Zhijian
АктёрOld master
Ли Гэнси

Li Gengxi
АктрисаTai Zhaomei
Шу Ци

Shu Qi
Актриса
Чэнь Юнчжун

Chen Yongzhong
АктёрSpirit of bitterness

Сценаристы

Би Гань

Bi Gan
Сценарист

Продюсеры

Би Гань

Bi Gan
Продюсер
Шань Чжолун

Shan Zuolong
Продюсер

Художники

Ту Нань

Tu Nan
Художник

Монтажёры

Би Гань

Bi Gan
Монтажёр

Композиторы

M83

M83
Композитор