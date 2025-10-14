Воскрешение (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, Resurrection
Ужасы, Триллер16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Детектив Джон Прудомм получает задание расследовать серию убийств — маньяк отрезает у жертв то ногу, то руку, то голову. Не понимая мотивов преступлений, полиция бессильно наблюдает, как психопат собирает человеческое тело из кусков.
Тем временем Прудомм находит убийцу. Его причастность к убийствам очевидна, но не доказана. После суда он с улыбкой выходит на свободу, чтобы продолжить свои кровавые деяния. Но теперь он осторожнее, и поймать его будет гораздо труднее.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Рассел
Малкэй
- КЛАктёр
Кристофер
Ламберт
- ЛОАктёр
Лиленд
Орсер
- РДАктёр
Роберт
Джой
- БТАктриса
Барбара
Тайсон
- РФАктёр
Рик
Фокс
- ДКАктёр
Дэвид
Кроненберг
- ДПАктёр
Джонатан
Поттс
- ПМАктёр
Питер
Макнил
- ФУАктёр
Филип
Уильямс
- ДИАктриса
Джейн
Иствуд
- ДФАктёр
Дэвид
Ферри
- ЧТАктёр
Чаз
Торн
- МОАктёр
Майкл
Олах
- МЭАктёр
Майк
Энскомб
- ДДАктёр
Джефф
Дж.Дж. Оферс
- ПЧАктёр
Патрик
Чилверс
- ЖФАктёр
Жан
Флипс
- СГАктриса
Сильвана
Гатика
- КГАктриса
Карен
Глэйв
- БГАктриса
Барбара
Гордон
- РГАктёр
Ротафорд
Грэй
- РКАктёр
Роберт
Кеннеди
- ДКАктёр
Джеймс
Кидни
- ККАктёр
Кен
Крамер
- ММАктёр
Марк
Мелимик
- ДМАктёр
Даррен
Марсман
- ТМАктёр
Тони
Мэйлер
- ВПАктриса
Вики
Папавс
- РТАктёр
Роберт
Томас
- ЖТАктёр
Жак
Туранжо
- РВАктёр
Рэй
Вернон
- ДУАктёр
Джонатан
Уитэйкер
- СВАктёр
Скотт
Виквэа
- БМСценарист
Брэд
Мирман
- КЛСценарист
Кристофер
Ламберт
- ХБПродюсер
Ховард
Болдуин
- КЛПродюсер
Кристофер
Ламберт
- ННПродюсер
Найл
Найами
- КЭПродюсер
Карен
Элиз Болдуин
- ДМКомпозитор
Джим
МакГрат