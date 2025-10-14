Воскрешение
Воскрешение (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, Resurrection
Ужасы, Триллер16+

О фильме

Детектив Джон Прудомм получает задание расследовать серию убийств — маньяк отрезает у жертв то ногу, то руку, то голову. Не понимая мотивов преступлений, полиция бессильно наблюдает, как психопат собирает человеческое тело из кусков.
Тем временем Прудомм находит убийцу. Его причастность к убийствам очевидна, но не доказана. После суда он с улыбкой выходит на свободу, чтобы продолжить свои кровавые деяния. Но теперь он осторожнее, и поймать его будет гораздо труднее.

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

