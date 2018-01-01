Wink
Фильмы
Восхождение
Актёры и съёмочная группа фильма «Восхождение»

Актёры и съёмочная группа фильма «Восхождение»

Режиссёры

Карим Хуссэйн

Karim Hussain
Режиссёр

Актёры

Лорен-Кристоф Де Рюлле

Laurent-Christophe De Ruelle
АктёрThe Murderer
Лексей Баччи

Lexei Bacci
АктрисаDoppelganger 1
Рэйчел Пламмер

Rachel Plummer
АктрисаHanging woman
Жюли Ноэль

Julie Nöel
АктрисаDoppelganger 2
Лина Росслер

Lina Roessler
АктрисаThe Woman - dream

Сценаристы

Карим Хуссэйн

Karim Hussain
Сценарист

Продюсеры

Жюльен Фонфред

Julien Fonfrede
Продюсер
Хироми Аихара

Hiromi Aihara
Продюсер
Сэмюэл Ганьон

Samuel Gagnon
Продюсер
Карим Хуссэйн

Karim Hussain
Продюсер

Художники

Александр Жобер

Alexandre Jobert
Художник
Антонин Сорел

Antonin Sorel
Художник
Патриция МакНил

Patricia McNeil
Художница

Монтажёры

Эрик Лавуа

Eric Lavoie
Монтажёр

Композиторы

Дэвид Кристиан

David Kristian
Композитор