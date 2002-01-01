Восхождение (фильм, 2002) смотреть онлайн

Три женщины осуществляют восхождение по лестнице в заброшенной фабрике, после того как кто-то убил Создателя. Его энергия вселилась в обычных людей. Все люди получили возможность творить чудеса, и в мире воцарил хаос, потому что каждый стал злоупотреблять этой силой. Три женщины должны убить того, кто затеял крушение мира.



Восхождение смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.