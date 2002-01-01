Восхождение (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Ascension
Ужасы, Фэнтези18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Три женщины осуществляют восхождение по лестнице в заброшенной фабрике, после того как кто-то убил Создателя. Его энергия вселилась в обычных людей. Все люди получили возможность творить чудеса, и в мире воцарил хаос, потому что каждый стал злоупотреблять этой силой. Три женщины должны убить того, кто затеял крушение мира.
Восхождение смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- КХРежиссёр
Карим
Хуссэйн
- ЛДАктёр
Лорен-Кристоф
Де Рюлле
- ЛБАктриса
Лексей
Баччи
- РПАктриса
Рэйчел
Пламмер
- ЖНАктриса
Жюли
Ноэль
- ЛРАктриса
Лина
Росслер
- КХСценарист
Карим
Хуссэйн
- ЖФПродюсер
Жюльен
Фонфред
- ХАПродюсер
Хироми
Аихара
- СГПродюсер
Сэмюэл
Ганьон
- КХПродюсер
Карим
Хуссэйн
- АЖХудожник
Александр
Жобер
- АСХудожник
Антонин
Сорел
- ПМХудожница
Патриция
МакНил
- ЭЛМонтажёр
Эрик
Лавуа
- ДККомпозитор
Дэвид
Кристиан