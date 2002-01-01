Восхождение (фильм, 2002) смотреть онлайн

Молодые отважные альпинисты Деррик Уильямс и Майкл Харрис знамениты своими сольными восхождениями. Они оба мечтают покорить Чиканагу - одну из самых опасных и недоступных вершин южноамериканских Анд и совершенно не могут терпеть друг друга.



Если Деррик темпераментен и горяч, то Майкл хладнокровен и осторожен, а их жизненные позиции не совпадают ни по одному вопросу. Но влиятельный бизнесмен Мэки Леонард соглашается финансировать восхождение лишь при одном условии - Деррик и Майкл должны пойти вдвоем. Шумная рекламная кампания, развернутая Леонардом в прессе, воспринимается Дерриком как должное, но сильно раздражает Майкла. Интенсивные тренировки тоже не добавляют альпинистам симпатий друг к другу.



Но перед лицом суровых Чилийских Анд им придется забыть о своих разногласиях.



