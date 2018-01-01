Восхождение (фильм, 1997) смотреть онлайн

Балтимор, 1959 г. 12-летний Дэнни Хайнс стремится во что бы то ни стало доказать свою храбрость. Его отца Эрла все вокруг считают трусом, потому что он не участвовал ни во Второй мировой, ни в Корейской войнах. Мистер Лэнгер — их сосед, несдержанный, сильно пьющий старик, который когда-то занимался строительством дорог и мостов. Его яркие воспоминания и едкое остроумие распаляют воображение Дэнни. Мальчик твердо намерен покорить высочайшую точку в их городе — шестидесятидвухметровую радиовышку, которую скоро снесут. Несмотря на опасность, Дэнни считает, что, забравшись на вышку, он раз и навсегда докажет: его отец — не уклонист, как все считают, а он сам не потерпит нападок.



