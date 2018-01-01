Восхождение (фильм, 1997) смотреть онлайн
О фильме
Балтимор, 1959 г. 12-летний Дэнни Хайнс стремится во что бы то ни стало доказать свою храбрость. Его отца Эрла все вокруг считают трусом, потому что он не участвовал ни во Второй мировой, ни в Корейской войнах. Мистер Лэнгер — их сосед, несдержанный, сильно пьющий старик, который когда-то занимался строительством дорог и мостов. Его яркие воспоминания и едкое остроумие распаляют воображение Дэнни. Мальчик твердо намерен покорить высочайшую точку в их городе — шестидесятидвухметровую радиовышку, которую скоро снесут. Несмотря на опасность, Дэнни считает, что, забравшись на вышку, он раз и навсегда докажет: его отец — не уклонист, как все считают, а он сам не потерпит нападок.
СтранаФранция, Новая Зеландия, Канада
ЖанрДрама
Рейтинг
- БСРежиссёр
Боб
Свэм
- Актёр
Джон
Хёрт
- ССАктёр
Сет
Смит
- МСАктёр
Майкл
Сассенте
- ГСАктёр
Грегори
Смит
- СБАктриса
Сара
Бакстон
- ВМСценарист
Винс
МакКевин
- МФПродюсер
Майкл
Фишер
- ТППродюсер
Том
Паркинсон
- ММПродюсер
Марк
МакКлафферти
- ККХудожница
Кирсти
Клэйтон
- АТХудожница
Адриана
Тусция
- КСХудожник
Ким
Синклер
- МДМонтажёр
Мари-Софи
Дюбю
- ГККомпозитор
Греко
Казадезю