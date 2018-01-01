Восхождение (фильм, 1994) смотреть онлайн

Действие происходит в 1942 году в британской Восточной Африке. Боевой офицер Дэвид Фарелл назначен комендантом лагеря для немецких и итальянских военнопленных. Не желая мириться с таким поворотом судьбы, он бросает ей вызов, пытаясь покорить неприступную вершину горы Кениш, но каждый раз безуспешно.



А итальянский заключенный Франко Дистасси совершает один неудачный побег за другим. И Фарелл, и Дистасси становятся посмешищем для всего лагеря.



