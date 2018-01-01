Восхождение (фильм, 1994) смотреть онлайн
1994, The Ascent
Приключения, Военный18+
Действие происходит в 1942 году в британской Восточной Африке. Боевой офицер Дэвид Фарелл назначен комендантом лагеря для немецких и итальянских военнопленных. Не желая мириться с таким поворотом судьбы, он бросает ей вызов, пытаясь покорить неприступную вершину горы Кениш, но каждый раз безуспешно.
А итальянский заключенный Франко Дистасси совершает один неудачный побег за другим. И Фарелл, и Дистасси становятся посмешищем для всего лагеря.
СтранаКанада, США
ЖанрВоенный, Приключения
- ДШРежиссёр
Дональд
Шебиб
- ДДАктёр
Джон
Де Вейлерс
- РУАктриса
Рэйчел
Уорд
- МИАктёр
Марк
Ингалл
- БКАктёр
Бен
Кросс
- КМАктёр
Кеннет
Мэйсон
- ФБСценарист
Феличе
Бенуцци
- ДУСценарист
Дэвид
Уилтси
- ТХПродюсер
Тим
Харберт
- РХПродюсер
Роберт
Холми мл.
- РКПродюсер
Роберт
К. Бэнтл
- НКПродюсер
Нйери
Караго
- КАХудожник
Коллинз
Афанасиус
- ЭРХудожница
Элизабет
Райри
- МБХудожник
Майкл
Боф
- РУМонтажёр
Рон
Уизман
- ИФКомпозитор
Ирвин
Фиш