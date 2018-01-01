Wink
Фильмы
Восход солнца
Актёры и съёмочная группа фильма «Восход солнца»

Актёры и съёмочная группа фильма «Восход солнца»

Режиссёры

Фридрих Вильгельм Мурнау

Фридрих Вильгельм Мурнау

F.W. Murnau
Режиссёр

Актёры

Ральф Сипперли

Ральф Сипперли

Ralph Sipperly
АктёрThe Barber
Джордж О’Брайен

Джордж О’Брайен

George O'Brien
АктёрThe Man
Джейн Уинтон

Джейн Уинтон

Jane Winton
АктрисаThe Manicure Girl
Артур Хаусман

Артур Хаусман

Arthur Housman
АктёрThe Obtrusive Gentleman
Херман Бинг

Херман Бинг

Herman Bing
Актёр
Маргарет Ливингстон

Маргарет Ливингстон

Margaret Livingston
АктрисаThe Woman From the City
Джанет Гейнор

Джанет Гейнор

Janet Gaynor
АктрисаThe Wife
Бодил Росинг

Бодил Росинг

Bodil Rosing
АктрисаThe Maid
Дж. Фаррелл МакДональд

Дж. Фаррелл МакДональд

J. Farrell MacDonald
АктёрThe Photographer
Эдди Боланд

Эдди Боланд

Eddie Boland
АктёрThe Obliging Gentleman

Сценаристы

Кэтерин Хилликер

Кэтерин Хилликер

Katherine Hilliker
Сценарист
Герман Зудерман

Герман Зудерман

Hermann Sudermann
Сценарист
Карл Майер

Карл Майер

Carl Mayer
Сценарист
Эйч Эйч Колдуэлл

Эйч Эйч Колдуэлл

H.H. Caldwell
Сценарист

Продюсеры

Уильям Фокс

Уильям Фокс

William Fox
Продюсер

Художники

Рохус Глизе

Рохус Глизе

Rochus Gliese
Художник

Монтажёры

Харольд Д. Шустер

Харольд Д. Шустер

Harold D. Schuster
Монтажёр

Композиторы

Эрно Рапи

Эрно Рапи

Erno Rapee
Композитор
Карли Элинор

Карли Элинор

Carli Elinor
Композитор
Р.Х. Бассетт

Р.Х. Бассетт

R.H. Bassett
Композитор
Хуго Ризенфельд

Хуго Ризенфельд

Hugo Riesenfeld
Композитор