Восемьдесят чудес света. От Узбекистана до Сирии (фильм, 2005) смотреть онлайн

Путешествие в страны Малой Азии. Сегодня эти государства принадлежат к исламской культуре, в рамках которой волей Аллаха поощрялась торговая деятельность. Вы увидете удаленные уголки центрально-азиатских государств в поисках памятников их истории, предстоит знакомство с традициями удивительных и плохо изученных цивилизаций прошлого. Вас ждут: "Изразцовая плитка Самарканда", "Торговые ряды Бухары", "Мечеть Шаха", "Персидский ковер" и многие другие чудеса Востока.

