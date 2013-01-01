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Воровка книг HD

Воровка книг HD (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Book Thief
Драмы125 мин12+

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Сюжет

Накануне Второй мировой войны девятилетнюю Лизель Мемингер разлучают с матерью-коммунисткой и отправляют в Мюнхен в приемную семью Хуберманов. Ее опекун Ганс прививает девочке любовь к чтению, и она начинает воровать книги из дома бургомистра, где ее «новая мама» Роза работает прачкой.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Воровка книг HD»

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