Wink
Фильмы
Ворота
Актёры и съёмочная группа фильма «Ворота»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ворота»

Режиссёры

Джон Барр

Джон Барр

John Burr
Режиссёр

Актёры

Мэйсон Гудинг

Мэйсон Гудинг

Mason Gooding
Актёр
Элджи Смит

Элджи Смит

Algee Smith
Актёр
Кит Пауэрс

Кит Пауэрс

Keith Powers
Актёр
Джеймс Ван Дер Бик

Джеймс Ван Дер Бик

James Van Der Beek
Актёр
Брэд Лелэнд

Брэд Лелэнд

Brad Leland
Актёр
Элль Эванс

Элль Эванс

Elle Evans
Актриса
София Хьюблиц

София Хьюблиц

Sofia Hublitz
Актриса
Роб Гэллаван

Роб Гэллаван

Rob Gallavan
Актёр
Рэнди Уэйн

Рэнди Уэйн

Randy Wayne
Актёр
Шелби Симмонс

Шелби Симмонс

Shelby Simmons
Актриса
Рэйчел Тандат

Рэйчел Тандат

Rachel Thundat
Актриса
Марта Рейман

Марта Рейман

Marta Reiman
Актриса
Керри МакКормик

Керри МакКормик

Kerry McCormick
Актриса
Джош Фэйдем

Джош Фэйдем

Josh Fadem
Актёр
Лори Фрост

Лори Фрост

Laurie Frost
Актриса

Сценаристы

Джон Барр

Джон Барр

John Burr
Сценарист

Продюсеры

Гари Глашон

Гари Глашон

Gary Glushon
Продюсер
Росс Кон

Росс Кон

Ross Kohn
Продюсер
Нэнси Леопарди

Нэнси Леопарди

Nancy Leopardi
Продюсер

Художники

О’Шэй Брукс

О’Шэй Брукс

O'Shay Brooks
Художник
Алисса Блэр Коутон

Алисса Блэр Коутон

Alyssa Blair Cawthon
Художница
Дженнифер Хербел

Дженнифер Хербел

Jennifer Herbel
Художница