Воображаемый друг
Актёры и съёмочная группа фильма «Воображаемый друг»

Актёры и съёмочная группа фильма «Воображаемый друг»

Режиссёры

Джефф Уодлоу

Jeff Wadlow
Режиссёр

Актёры

Ванета Уолмсли

Wanetah Walmsley
АктрисаBarbara
Том Пэйн

Tom Payne
АктёрMax
Аликс Анджелис

Alix Angelis
АктрисаSamantha
Пайпер Браун

Pyper Braun
АктрисаAlice

Сценаристы

Джефф Уодлоу

Jeff Wadlow
Сценарист
Грег Эрб

Greg Erb
Сценарист

Продюсеры

Джефф Уодлоу

Jeff Wadlow
Продюсер
Шон Албертсон

Sean Albertson
Продюсер
Джейсон Блум

Jason Blum
Продюсер

Художники

Меган С. Роджерс

Meghan C. Rogers
Художница
Эулин Колетт Хафки

Eulyn Colette Hufkie
Художница
Керстен Оглсби

Kirsten Oglesby
Художница

Монтажёры

Шон Албертсон

Sean Albertson
Монтажёр

Композиторы

Омер Бен-Зви

Omer Ben-Zvi
Композитор
Александр Котэ

Alexandre Cote
Композитор
Кевин Лакс

Kevin Lax
Композитор