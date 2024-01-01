Фильм Воображаемый друг

Вместе с мужем и двумя падчерицами Джессика переезжает в отчий дом — место, где она была счастлива. Девушка надеется, что это вернёт ей вдохновение для продолжения серии детских книг, а девочкам поможет прийти в себя после того, как их родной матери было диагностировано психическое заболевание. Младшенькая находит в подвале плюшевого медвежонка и теперь целыми днями играет с ним в игры, как вскоре выяснится, далеко не безобидные.



