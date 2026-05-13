Воображаемые друзья
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Детям
Воображаемые друзья

Воображаемые друзья (фильм, 2024) смотреть онлайн

7.32024, IF
Мультфильм, Фэнтези104 мин18+

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О фильме

Беа заводит знакомства с воображаемыми друзьями, которых бросили их хозяева.

Страна
Канада, США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Драма, Фэнтези
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Воображаемые друзья»