Wink
Фильмы
Волшебные ПопПикси. Сокровище под радугой
Актёры и съёмочная группа фильма «Волшебные ПопПикси. Сокровище под радугой»

Актёры и съёмочная группа фильма «Волшебные ПопПикси. Сокровище под радугой»

Режиссёры

Иджинио Страффи

Иджинио Страффи

Iginio Straffi
Режиссёр

Актёры

Холли Дж. Франкель

Холли Дж. Франкель

Holly Gauthier-Frankel
АктрисаLockette
Элинор Ноубл

Элинор Ноубл

Eleanor Noble
АктрисаMartino
Роберт Нэйлор

Роберт Нэйлор

Robert Naylor
АктёрFixit
Сара Камачо

Сара Камачо

Sarah Camacho
АктрисаCaramel
Дженнифер Сегуен

Дженнифер Сегуен

Jennifer Seguin
АктрисаChatta
Джесси Вине

Джесси Вине

Jesse Vinet
АктрисаAmore
Мария Бирчер

Мария Бирчер

Maria Bircher
АктрисаPam
Кэрри Финлэй

Кэрри Финлэй

Carrie Finlay
АктрисаCherie
Илария Латини

Илария Латини

Ilaria Latini
АктрисаCherie

Сценаристы

Джованни Барбиери

Джованни Барбиери

Giovanni Barbieri
Сценарист

Продюсеры

Аннита Романелли

Аннита Романелли

Annita Romanelli
Продюсер

Актёры дубляжа

Ольга Кузнецова

Ольга Кузнецова

Актриса дубляжа
Мария Овчинникова

Мария Овчинникова

Актриса дубляжа
Дмитрий Филимонов

Дмитрий Филимонов

Актёр дубляжа
Илья Хвостиков

Илья Хвостиков

Актёр дубляжа
Лариса Некипелова

Лариса Некипелова

Актриса дубляжа