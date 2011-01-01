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Волшебные ПопПикси. Русалки - лучшие друзья Поппикси

Волшебные ПопПикси. Русалки - лучшие друзья Поппикси (мультфильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Pop Pixie
Мультфильмы13 мин0+

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Сюжет

Они такие же, как ты — веселые, добрые и маленькие. ПопПикси живут в Пиксивилле, населенном гномами, эльфами и забавными зверушками. Они любят мечтать, умеют дружить и творят настоящие чудеса, поэтому каждый день с ними происходят невероятные приключения. Все знают их, ведь они — феечки ПопПикси!

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Информация

Страна
Италия
Качество
SD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

3.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Волшебные ПопПикси. Русалки - лучшие друзья Поппикси»

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