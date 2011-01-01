Волшебные ПопПикси. Русалки - лучшие друзья Поппикси (мультфильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Pop Pixie
Мультфильмы13 мин0+
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Сюжет
Они такие же, как ты — веселые, добрые и маленькие. ПопПикси живут в Пиксивилле, населенном гномами, эльфами и забавными зверушками. Они любят мечтать, умеют дружить и творят настоящие чудеса, поэтому каждый день с ними происходят невероятные приключения. Все знают их, ведь они — феечки ПопПик�си!
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Информация
СтранаИталия
КачествоSD
ЖанрыМультфильмы
Рейтинг
3.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ИСРежиссёр
Иджинио
Страффи
- ХДАктриса
Холли
Дж. Франкель
- ЭНАктриса
Элинор
Ноубл
- РНАктёр
Роберт
Нэйлор
- СКАктриса
Сара
Камачо
- ДСАктриса
Дженнифер
Сегуен
- ДВАктриса
Джесси
Вине
- МБАктриса
Мария
Бирчер
- КФАктриса
Кэрри
Финлэй
- ИЛАктриса
Илария
Латини
- ДБСценарист
Джованни
Барбиери
- АРПродюсер
Аннита
Романелли
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова