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Волшебные ПопПикси. Пикси идут в поход

Волшебные ПопПикси. Пикси идут в поход (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Pop Pixie
Мультфильм, Фэнтези13 мин18+

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О фильме

Они такие же, как ты — веселые, добрые и маленькие. ПопПикси живут в Пиксивилле, населенном гномами, эльфами и забавными зверушками. Они любят мечтать, умеют дружить и творят настоящие чудеса, поэтому каждый день с ними происходят невероятные приключения. Все знают их, ведь они — феечки ПопПикси!

Страна
США, Канада, Италия, Россия, Франция, Великобритания
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

3.3 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Волшебные ПопПикси. Пикси идут в поход»