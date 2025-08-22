Волшебник (фильм, 1989) смотреть онлайн

Семейный драматический фильм «Волшебник» — трогательная история о дружбе, вере друг в друга и о магии видеоигр.



Кори и его младший брат Джимми сбегают из дома и отправляются из Юты в Калифорнию. Джимми замкнут и почти не разговаривает, но удивительно хорошо играет в видеоигры. Знакомство с Хейли дает братьям новую цель: от новой приятельницы они узнают об игровом турнире «ВидеоАрмагеддон» с призом в 50 тысяч долларов. Но путешествие до Голливуда не будет простым: за детьми охотится частный детектив, а родители и опекуны пытаются вернуть братьев домой. Несмотря на препятствия, троица добирается до места назначения, где Джимми должен показать талант — сыграть в «Super Mario Bros. 3», которую никто раньше не видел.



Смотреть «Волшебник» будет интересно тем, кто с ностальгией вспоминает атмосферу 1980-х и золотую эру видеоигр.

