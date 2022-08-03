Волшебная птица (фильм, 1953) смотреть онлайн
1953, Волшебная птица
Мультфильм, Для самых маленьких19 мин12+
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О фильме
Боярыня, в деревне у которой жили знатные мастера столярного дела, решила женить своего сына-лежебоку на известной кружевнице Наталье-красе. Однако девушка обещала выйти замуж только за того, кто превзойдет ее в мастерстве.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Время19 мин / 00:19
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb