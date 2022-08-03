Волшебная птица
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Волшебная птица

Волшебная птица (фильм, 1953) смотреть онлайн

1953, Волшебная птица
Мультфильм, Для самых маленьких19 мин12+

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О фильме

Боярыня, в деревне у которой жили знатные мастера столярного дела, решила женить своего сына-лежебоку на известной кружевнице Наталье-красе. Однако девушка обещала выйти замуж только за того, кто превзойдет ее в мастерстве.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb