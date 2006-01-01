Волшебная флейта (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.42006, Волшебная флейта
Мюзикл, Драма133 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Действие перенесено во времена Первой мировой войны, вместо змеи в начале «Волшебной флейты» главного героя преследует слезоточивый газ, а Королева Ночи впервые появляется в кадре на танке.
Волшебная флейта смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания, Франция
ЖанрМюзикл, Драма, Мелодрама
Время133 мин / 02:13
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb