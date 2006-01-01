Волшебная флейта
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Волшебная флейта

Волшебная флейта (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.42006, Волшебная флейта
Мюзикл, Драма133 мин0+

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О фильме

Действие перенесено во времена Первой мировой войны, вместо змеи в начале «Волшебной флейты» главного героя преследует слезоточивый газ, а Королева Ночи впервые появляется в кадре на танке.

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Страна
Великобритания, Франция
Жанр
Мюзикл, Драма, Мелодрама
Время
133 мин / 02:13

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb