Волшебная флейта (фильм, 2006) смотреть онлайн

Действие перенесено во времена Первой мировой войны, вместо змеи в начале «Волшебной флейты» главного героя преследует слезоточивый газ, а Королева Ночи впервые появляется в кадре на танке.



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