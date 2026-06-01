Фильм Вольная птица
2023, Valami madarak
Драма, Комедия18+
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О фильме
Рейтинг
6.9 IMDb
- ДХРежиссёр
Дэниел
Хевер
- ЛСАктёр
Ласло
Сачваи
- ЛКАктриса
Лилла
Кизлингер
- ПВАктёр
Петер
Вальц
- АРАктриса
Адриенн
Рети
- ПБАктёр
Петер
Барбинек
- ПЯАктёр
Петер
Яничек
- МЭАктриса
Мария
Эрдейи
- КААктриса
Кати
Андаи
- МХАктёр
Миклош
Хайду
- ЖСАктриса
Жужа
Сагер
- ГПАктёр
Гергели
Пето
- ИЮАктёр
Иштван
Юхас
- ЭМАктриса
Эстер
Мартон
- НААктёр
Норберт
Ач
- ИФАктёр
Иштван
Фазекаш
- ДБАктёр
Дьёрдь
Байоми Надь
- ЖЦАктриса
Жужа
Цабадош
- КБАктриса
Ката
Барч
- ЮТАктриса
Юдит
Тарр
- БЧАктёр
Балаж
Чорич
- ЖКСценарист
Жанетт
Кертес
- ПЮПродюсер
Петер
Юхас
- ЛДПродюсер
Ласло
Драйссигер
- ДБПродюсер
Даниэль
Блик
- ЮРПродюсер
Юдит
Ромвальтер
- АНХудожник
Анна
Нитраи
- МНОператор
Марселл
Надь
- ЧККомпозитор
Чаба
Калоташ