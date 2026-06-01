Вольная птица
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Вольная птица

Фильм Вольная птица

2023, Valami madarak
Драма, Комедия18+
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О фильме

История дружбы пожилого мужчины и смелой девочки-подростка, которая решает помочь ему выбраться из дома престарелых.

Страна
Венгрия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вольная птица»