Волки (фильм, 1981) смотреть онлайн

Мистический хоррор «Волки» — фильм режиссера Майкла Уодли о сверхъестественных существах — высших хищниках, которые стоят выше людей в пищевой цепочке.



В Нью-Йорке происходит серия загадочных убийств: жертвами становятся как богатые, так и бедные горожане. За расследование дела берутся детектив Дьюи Уилсон, ранее отстраненный от службы, и криминальный психолог Ребекка Нефф. На местах преступлений они находят звериную шерсть, а зоолог определяет, что найденные волосы — волчьи, но какого-то нового, неизвестного науке вида. Вскоре Уилсон и Нефф узнают о древней индейской легенде о «волфенах» — духах-волках, защищающих свою территорию.



Если вы ищете не просто ужастик, а кино с детективной интригой и философским подтекстом о взаимодействии человека и природы, фильм «Волки» станет хорошим выбором на ближайший вечер.



