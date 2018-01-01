Волки (фильм, 1981) смотреть онлайн
Мистический хоррор «Волки» — фильм режиссера Майкла Уодли о сверхъестественных существах — высших хищниках, которые стоят выше людей в пищевой цепочке.
В Нью-Йорке происходит серия загадочных убийств: жертвами становятся как богатые, так и бедные горожане. За расследование дела берутся детектив Дьюи Уилсон, ранее отстраненный от службы, и криминальный психолог Ребекка Нефф. На местах преступлений они находят звериную шерсть, а зоолог определяет, что найденные волосы — волчьи, но какого-то нового, неизвестного науке вида. Вскоре Уилсон и Нефф узнают о древней индейской легенде о «волфенах» — духах-волках, защищающих свою территорию.
Если вы ищете не просто ужастик, а кино с детективной интригой и философским подтекстом о взаимодействии человека и природы, фильм «Волки» станет хорошим выбором на ближайший вечер.
- МУРежиссёр
Майкл
Уодли
- РБАктёр
Ральф
Белл
- СГАктёр
Сэм
Грэй
- Актриса
Дайан
Венора
- ДОАктёр
Дик
О’Нил
- АФАктёр
Альберт
Финни
- Актёр
Том
Нунэн
- ГХАктёр
Грегори
Хайнс
- ЭДАктёр
Эдвард
Джеймс Олмос
- ДБАктёр
Дел
Берти
- ПМАктёр
Питер
Майкл Гец
- МУСценарист
Майкл
Уодли
- ДАСценарист
Дэвид
Айр мл.
- УССценарист
Уитли
Страйбер
- ЭРСценарист
Эрик
Рот
- АКПродюсер
Алан
Кинг
- МУПродюсер
Майкл
Уодли
- РХПродюсер
Руперт
Хитциг
- ДЧХудожник
Дэвид
Чэпман
- АХХудожник
Алан
Хикс
- ДБХудожник
Джон
Боксер
- ПСХудожник
Пол
Силберт
- МММонтажёр
Маршалл
М. Борден
- ДДМонтажёр
Дэннис
Долан
- МДМонтажёр
Мартин
Дж. Брэм
- КЛМонтажёр
Крис
Лебензон
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер