Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение 3D (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение 3D
Мультфильм, Приключения81 мин6+

О фильме

Любимцу стаи, молодому и беззаботному волку Серому невдомек, что скоро он окажется чужим среди своих друзей. Все переворачивается с ног на голову, когда он решает изменить себя с помощью волшебного зелья. Чудо действительно происходит: Серый превращается в барана!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

