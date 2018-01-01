Wink
Фильмы
Волчонок
Актёры и съёмочная группа фильма «Волчонок»

Актёры и съёмочная группа фильма «Волчонок»

Режиссёры

Мархаим Фарзалибеков

Мархаим Фарзалибеков

Marhaim Farzalibekov
Режиссёр

Актёры

Кюбра Алиева

Кюбра Алиева

Kubra Aliyeva
АктрисаMama Rosa
Рафик Атакишиев

Рафик Атакишиев

Rafik Atakishiyev
АктёрIttihamci
Бюрджали Аскеров

Бюрджали Аскеров

Bürcali Asgarov
АктёрAta
Сама Садыкова

Сама Садыкова

Samaya Sadykova
АктрисаSariyya
Эльхан Агагусейнов

Эльхан Агагусейнов

АктёрArmenian colonel

Сценаристы

Агарахим Рахимов

Агарахим Рахимов

Agarahim Rahimov
Сценарист

Продюсеры

Камиль Нусратоглу

Камиль Нусратоглу

Kamil Nüsratoglu
Продюсер
Юсиф Агаев

Юсиф Агаев

Yusif Agayev
Продюсер

Художники

Агарахим Алиев

Агарахим Алиев

Agarahim Aliyev
Художник

Монтажёры

Зохраб Асланзаде

Зохраб Асланзаде

Zohrab Aslanzade
Монтажёр

Композиторы

Джанваншир Гулиев

Джанваншир Гулиев

Javanshir Guliyev
Композитор