Волчьи дети Амэ и Юки
Wink
Фильмы
Волчьи дети Амэ и Юки

Фильм Волчьи дети Амэ и Юки

2012, Okami kodomo no Ame to Yuki
Аниме, Мультфильм12+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Юки и Амэ — только с виду обычные дети, которым должны быть нипочем тяготы окружающего мира. Когда погибает их отец, последний представитель древнего рода оборотней, их матери — обыкновенной девушке, когда-то влюбившейся в человека, оказавшегося волком — приходится переехать подальше от большого города.

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм, Драма, Мелодрама, Фэнтези, Аниме
Качество
Full HD

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Волчьи дети Амэ и Юки»