Фильм Волчьи дети Амэ и Юки

Юки и Амэ — только с виду обычные дети, которым должны быть нипочем тяготы окружающего мира. Когда погибает их отец, последний представитель древнего рода оборотней, их матери — обыкновенной девушке, когда-то влюбившейся в человека, оказавшегося волком — приходится переехать подальше от большого города.

