Водрузить флаг (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, To plant a flag
Комедия, Короткометражка13 мин18+
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О фильме
Исландия, 1969 год. Двое американских астронавтов тренируются на исландских пустошах перед полетом на Луну. Им дано задание — водрузить американский флаг на вершину одного из исландских холмов. Но на пути астронавтов встает упрямый исландский фермер, у которого собственные представления о национальной гордости.
СтранаИсландия, Норвегия
ЖанрКомедия, Короткометражка
Время13 мин / 00:13
Рейтинг
6.4 IMDb