Водрузить флаг
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Водрузить флаг

Водрузить флаг (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, To plant a flag
Комедия, Короткометражка13 мин18+

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О фильме

Исландия, 1969 год. Двое американских астронавтов тренируются на исландских пустошах перед полетом на Луну. Им дано задание — водрузить американский флаг на вершину одного из исландских холмов. Но на пути астронавтов встает упрямый исландский фермер, у которого собственные представления о национальной гордости.

Страна
Исландия, Норвегия
Жанр
Комедия, Короткометражка
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

6.4 IMDb