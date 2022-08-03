Водрузить флаг (фильм, 2018) смотреть онлайн

Исландия, 1969 год. Двое американских астронавтов тренируются на исландских пустошах перед полетом на Луну. Им дано задание — водрузить американский флаг на вершину одного из исландских холмов. Но на пути астронавтов встает упрямый исландский фермер, у которого собственные представления о национальной гордости.

