Гражданская война закончена, но не для всех. Небольшой отряд наемных стрелков, возглавляемый бывшим полковником армии Конфедератов Карвером, преследует экс-капитана армии Северян Гидеона. Погоня длится не один день, Гидеон ранен и обессилен, но по-прежнему опережает своих врагов. Что пробудило столь сильную ненависть Карвера, остается загадкой.

