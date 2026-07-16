Водопад Ангела (фильм, 2006) смотреть онлайн
О фильме
Гражданская война закончена, но не для всех. Небольшой отряд наемных стрелков, возглавляемый бывшим полковником армии Конфедератов Карвером, преследует экс-капитана армии Северян Гидеона. Погоня длится не один день, Гидеон ранен и обессилен, но по-прежнему опережает своих врагов. Что пробудило столь сильную ненависть Карвера, остается загадкой.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДФРежиссёр
Дэвид
Фон Энкен
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актёр
Пирс
Броснан
- Актёр
Майкл
Уинкотт
- РБАктёр
Роберт
Бэйкер
- Актёр
Ксандер
Беркли
- Актёр
Эд
Лотер
- Актёр
Том
Нунэн
- КДАктёр
Кевин
Дж. О’Коннор
- ДРАктёр
Джон
Робинсон
- Актриса
Анжелика
Хьюстон
- ЭХАктриса
Энджи
Хармон
- УСАктёр
Уэс
Стьюди
- ДСАктёр
Джимми
Симпсон
- ДДАктёр
Джеймс
Джордан
- НМАктёр
Нат
Муни
- ШЗАктёр
Шеннон
Зеллер
- АМАктёр
Аргос
МакКаллум
- ДСАктриса
Джанелл
Спероу
- АХАктёр
Адам
Хултон
- ДТАктёр
Джастин
Тадэ
- БСАктёр
Бутс
Сауферлэнд
- ГХАктёр
Генри
Херман
- ДРАктёр
Джонни
Рэдклифф
- ДААктёр
Джордж
Антон
- РБАктёр
Ричард
Барела
- ДБАктёр
Джеймс
Блэкберн
- КТАктриса
Кортни
Тэйлор Бернесс
- КЛАктёр
Клэйтон
Лоуренс Чик
- ХКАктёр
Харп
Корригэн
- ХЭАктёр
Хью
Эллиот
- СФАктёр
Скотт
Флик
- ДГАктёр
Даррен
Гибсон
- РНАктёр
Роберт
Нэйтан Глисон
- ТБАктёр
Том
Б. Глисон
- ЭХАктриса
Эллисон
Хенсел
- ДНАктёр
Даниэль
Никодем
- ЗСАктёр
Захари
Сирс
- СШАктёр
Саймон
Шелтон
- СМАктриса
Стэйси
Мари Уорден
- ТУАктёр
Тейлор
Уорден
- ЛВАктёр
Льюи
Викхэм
- ДФСценарист
Дэвид
Фон Энкен
- БДПродюсер
Брюс
Дэвей
- ДФПродюсер
Дэвид
Флинн
- СВПродюсер
Стэн
Влодковски
- МЗХудожник
Майкл
З. Ханан
- ДЛХудожница
Дебора
Линн Скотт
- ВОХудожница
Венди
Озолс-Барнс
- КБМонтажёр
Конрад
Бафф IV
- ДТОператор
Джон
Толл
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс