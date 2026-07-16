Водопад Ангела
Wink
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Водопад Ангела
2006, Seraphim Falls
Боевик, Триллер106 мин18+

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Водопад Ангела (фильм, 2006) смотреть онлайн

О фильме

Гражданская война закончена, но не для всех. Небольшой отряд наемных стрелков, возглавляемый бывшим полковником армии Конфедератов Карвером, преследует экс-капитана армии Северян Гидеона. Погоня длится не один день, Гидеон ранен и обессилен, но по-прежнему опережает своих врагов. Что пробудило столь сильную ненависть Карвера, остается загадкой.

Страна
США
Жанр
Военный, Боевик, Драма, Триллер
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Водопад Ангела»