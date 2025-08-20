Вода (фильм, 1985) смотреть онлайн

Живительная вода может быть как источником жизни, так и причиной полного хаоса в устоявшемся мире. Фильм «Вода» — сатирическая комедия с Майклом Кейном о том, как природа способна шутить над человеком.



На забытом всеми тропическом острове Каскара, которым управляет эксцентричный губернатор, случается неожиданное событие. Из заброшенной скважины начинает бить источник с уникальной минеральной водой, обладающей целебными свойствами. Мгновенно остров становится центром внимания международных сил — от британского правительства до кубинских революционеров. Размеренная жизнь обитателей Каскары превращается в хаотический карнавал политических интриг и абсурдных ситуаций.



Остроумное размышление отом, как ресурсы определяют судьбы малых народов, ждет вас вкомедии«Вода». Смотреть ее стоит ради сочетания музыкальных номеров встиле регги сполитической сатирой, создающего неповторимую атмосферу карибского карнавала.

