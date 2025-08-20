Вода (фильм, 1985) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Живительная вода может быть как источником жизни, так и причиной полного хаоса в устоявшемся мире. Фильм «Вода» — сатирическая комедия с Майклом Кейном о том, как природа способна шутить над человеком.
На забытом всеми тропическом острове Каскара, которым управляет эксцентричный губернатор, случается неожиданное событие. Из заброшенной скважины начинает бить источник с уникальной минеральной водой, обладающей целебными свойствами. Мгновенно остров становится центром внимания международных сил — от британского правительства до кубинских революционеров. Размеренная жизнь обитателей Каскары превращается в хаотический карнавал политических интриг и абсурдных ситуаций.
Остроумное размышление отом, как ресурсы определяют судьбы малых народов, ждет вас вкомедии«Вода». Смотреть ее стоит ради сочетания музыкальных номеров встиле регги сполитической сатирой, создающего неповторимую атмосферу карибского карнавала.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Приключения, Драма
Рейтинг
- Режиссёр
Дик
Клемент
- Актёр
Майкл
Кейн
- ФГАктёр
Фред
Гуинн
- ВПАктриса
Валери
Перрайн
- ДУАктёр
Джимми
Уокер
- БКАктёр
Билли
Коннолли
- БВАктриса
Бренда
Ваккаро
- ДШАктёр
Дик
Шоун
- Актёр
Деннис
Дуган
- ФМАктёр
Фултон
Маккэй
- ЛРАктёр
Леонард
Росситер
- Сценарист
Дик
Клемент
- ЙЛСценарист
Йен
Ла Френас
- БПСценарист
Билл
Перски
- ДУПродюсер
Дэвид
Уинбари
- ДХПродюсер
Джордж
Харрисон
- ЙЛПродюсер
Йен
Ла Френас
- ДОПродюсер
Дэнис
О’Брайэн
- НГХудожник
Норман
Гарвуд
- КПХудожник
Кит
Пэйн
- ДЭХудожник
Джеймс
Эчесон
- ДВМонтажёр
Джон
Виктор-Смит
- ММКомпозитор
Майк
Моран