Вместе (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, He ni zai yi qi
Драма0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
13-летний талантливый скрипач из провинциального китайского городка приезжает в столицу. В Пекине мальчик участвует в конкурсе, на котором занимает лишь пятое место и не попадает в престижное музыкальное училище.
Расстроенный папаша случайно подслушивает разговор профессоров, из которого выясняется, что его сын на самом деле был лучшим, но первые места обычно покупаются, поскольку речь идет о блестящей музыкальной карьере, будущих деньгах и популярности. Единственный способ пробиться - остаться в столице, нанять правильного учителя и пытаться попасть на очередной конкурс…
Вместе смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаКитай, Южная Корея
ЖанрДрама
Рейтинг
- ЧКРежиссёр
Чэнь
Кайгэ
- ЧХАктриса
Чэнь
Хун
- ЧКАктёр
Чэнь
Кайгэ
- ХЛАктёр
Хуань-Юань
Ли
- БЛАктёр
Бинг
Лью
- ЛПАктёр
Лю
Пэйци
- КЧАктёр
Квинг
Чжан
- КХАктриса
Ким
Хе-ри
- ЧЦАктёр
Чэнь
Цян
- ЮТАктёр
Юн
Тэнг
- ВЧАктёр
Ван
Чживэнь
- ЧКСценарист
Чэнь
Кайгэ
- СССценарист
Сюэ
Сяолу
- ЧХПродюсер
Чэнь
Хун
- ЧКПродюсер
Чэнь
Кайгэ
- ЭСПродюсер
Эрнст
Стро
- ХЁХудожник
Ха
Ён-су
- ЧИМонтажёр
Чжоу
Ин
- ЧЛКомпозитор
Чжао
Линь