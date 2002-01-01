Вместе (фильм, 2002) смотреть онлайн

Вместе
2002, He ni zai yi qi
Драма

О фильме

13-летний талантливый скрипач из провинциального китайского городка приезжает в столицу. В Пекине мальчик участвует в конкурсе, на котором занимает лишь пятое место и не попадает в престижное музыкальное училище.

Расстроенный папаша случайно подслушивает разговор профессоров, из которого выясняется, что его сын на самом деле был лучшим, но первые места обычно покупаются, поскольку речь идет о блестящей музыкальной карьере, будущих деньгах и популярности. Единственный способ пробиться - остаться в столице, нанять правильного учителя и пытаться попасть на очередной конкурс…

Страна
Китай, Южная Корея
Жанр
Драма

Рейтинг