Wink
Фильмы
Вместе навсегда
Актёры и съёмочная группа фильма «Вместе навсегда»

Режиссёры

Ричард Фридман

Richard Friedman
Режиссёр

Актёры

Брайан Бурк

Bryan Burke
АктёрDanny
Дайан Лэдд

Diane Ladd
АктрисаNona Gina
Ральф Маччио

Ralph Macchio
АктёрHubbie
Рэйчел Тикотин

Rachel Ticotin
АктрисаMaggie
Мишель Трахтенберг

Michelle Trachtenberg
АктрисаJulie
Джеймс Уильямс

Jamie Williams
АктёрPhil
Майкл Галеота

Michael Galeota
АктёрArchie
Мэтт МакКой

Matt McCoy
АктёрMike
Энни Эбботт

Annie Abbott
АктрисаMiss Wisser
Рэйчел Робинсон

Rachel Robinson
АктрисаMiss Viola
Гэрри Маршалл

Garry Marshall
АктёрPawn Shop Broker
Кейли Куоко

Kaley Cuoco
АктрисаTeresa Powers
Шайна Фокс

Shayna Fox
АктрисаShirley
Сири Барук

Siri Baruc
АктрисаYoung Nona Gina
Майкл Алаймо

Michael Alaimo
АктёрFather Micelli (в титрах: Mike Alaimo)
Брайан А. Робинсон

Bryan A. Robinson
АктёрEdgar (в титрах: Bryan Robinson)
Ральф Манза

Ralph Manza
АктёрAnzio
Пэт Ли

Pat Li
АктрисаJapanese Woman
Сэл Пачино

Sal Pacino
АктёрMourner
Дарио Фаньяни

Dario Fagnani
АктёрMourner
Тина Готти

Tina Gotti
АктрисаMourner
Люк Валерио

Luke Valerio
АктёрMourner (в титрах: Luke Valario)
Франческо Порто

Francesco Porto
АктёрMourner
Антонио Готти

Antonio Gotti
АктёрMourner
Джэми Бурк

Jamie Burke
АктёрSchool Atmosphere
Джанет Хоффман

Janet Hoffmann
АктрисаSchool Atmosphere
Тиг Асатрян

Tig Asatrian
АктёрSchool Atmosphere
Дин Имс

Dean Imes
АктёрSchool Atmosphere
Конрад Миллер

Conrad Miller
АктёрSchool Atmosphere
Анджела Асатрян

Angela Asatrian
АктрисаSchool Atmosphere
Джон Кепли

John Kepley
АктёрSchhol Atmosphere
Гаррет Мураками

Garret Murakami
АктёрSchool Atmosphere
Аманда Филдинг

Amanda Fielding
АктрисаSchool Atmosphere
Эли Кирван

Elie Kiwan
АктёрSchool Atmosphere (в титрах: Elly Kiwan)
Твайла Бэнкс

Twyla Banks
АктрисаSchool Student
Мишель Ишида

Michelle Ishida
АктрисаSchool Atmosphere
Бриттани Карр

Brittany Carr
АктрисаSchool Atmosphere
Эллиотт Имм

Elliott Imm
АктёрSchool Atmosphere
Александреа Имм

Alexandrea Imm
АктрисаSchool Atmosphere (в титрах: Alexandra Imm)
Адам Кессел

Adam Kessel
АктёрSchool Atmosphere
Британи Кордич

Brittani Kordic
АктрисаSchool Atmosphere (в титрах: Brittnie Kordic)

Сценаристы

Дарио Фаньяни

Dario Fagnani
Сценарист

Продюсеры

Кэл Нэйлор

Cal Naylor
Продюсер
Роберт Е. Барук

Robert E. Baruc
Продюсер

Операторы

Марк Вудс

Mark Woods
Оператор

Композиторы

Грег Бартон

Greg Barton
Композитор