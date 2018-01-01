Wink
Фильмы
Влюбленные
Актёры и съёмочная группа фильма «Влюбленные»

Режиссёры

Улу Гросбард

Ulu Grosbard
Режиссёр

Актёры

Дайэнн Уист

Dianne Wiest
АктрисаIsabelle
Дэвид Кленнон

David Clennon
АктёрBrian Gilmore
Джейн Качмарек

Jane Kaczmarek
АктрисаAnn Raftis
Харви Кейтель

Harvey Keitel
АктёрEd Lasky
Виктор Арго

Victor Argo
АктёрVictor Rawlins

Сценаристы

Майкл Кристофер

Michael Cristofer
Сценарист

Продюсеры

Роберт Ф. Коулсберри

Robert F. Colesberry
Продюсер
Марвин Ворф

Marvin Worth
Продюсер

Художники

Стивен Дж. Джордан

Steven J. Jordan
Художник
Спид Хопкинс

Speed Hopkins
Художник
Ричард Бруно

Richard Bruno
Художник
Санто Локосто

Santo Loquasto
Художник

Монтажёры

Майкл Кан

Michael Kahn
Монтажёр

Композиторы

Дэйв Грусин

Dave Grusin
Композитор