Влюбленные (фильм, 1984) смотреть онлайн
1984, Falling in Love
Драма, Мелодрама16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Встретившись в толчее книжного магазина в канун Рождества, они попросту сталкиваются друг с другом, собирают рассыпавшиеся по полу покупки и расходятся каждый своим путем. Но судьба сталкивает их снова и снова. С таких встреч и начинается эта история.
Рейтинг
- УГРежиссёр
Улу
Гросбард
- Актриса
Дайэнн
Уист
- ДКАктёр
Дэвид
Кленнон
- ДКАктриса
Джейн
Качмарек
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- ВААктёр
Виктор
Арго
- Сценарист
Майкл
Кристофер
- РФПродюсер
Роберт
Ф. Коулсберри
- МВПродюсер
Марвин
Ворф
- СДХудожник
Стивен
Дж. Джордан
- СХХудожник
Спид
Хопкинс
- РБХудожник
Ричард
Бруно
- СЛХудожник
Санто
Локосто
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- ДГКомпозитор
Дэйв
Грусин