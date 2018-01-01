Власть (фильм, 1986) смотреть онлайн

В этом расследовании политических и финансовых махинаций в сфере большого бизнеса Ричард Гир исполняет роль крутого газетного магната, работающего на политиков.



Он и его наставник доказывают, что люди голосуют отнюдь не потому, что делают сознательный выбор, а потому, что идут на поводу у политиков.



Власть смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.