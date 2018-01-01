Власть
Wink
Фильмы
Власть

Власть (фильм, 1983) смотреть онлайн

1983, Ascendancy
Драма18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Картина посвящена жизни Кони из семьи британских землевладельцев, живущих в Ирландии после Второй мировой. Завязав случайное знакомство с британским солдатом, она понимает, как одинока была и решает связать свою жизнь с движение за независимость Ирландии.

Власть смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма

Рейтинг