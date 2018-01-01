Власть (фильм, 1983) смотреть онлайн
1983, Ascendancy
Драма18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Картина посвящена жизни Кони из семьи британских землевладельцев, живущих в Ирландии после Второй мировой. Завязав случайное знакомство с британским солдатом, она понимает, как одинока была и решает связать свою жизнь с движение за независимость Ирландии.
Власть смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама
Рейтинг
- ЭБРежиссёр
Эдвард
Беннет
- РОАктриса
Райна
О’Грейди
- ДКАктриса
Джули
Ковингтон
- ДФАктёр
Джон
Филлипс
- ИЧАктёр
Иэн
Чарлсон
- ДСАктёр
Джереми
Синден
- НДСценарист
Найджел
Джиаринг
- ЭБСценарист
Эдвард
Беннет
- ПКПродюсер
Пенни
Кларк
- ЙЭПродюсер
Йен
Элси
- ГОХудожница
Губи
Оди
- ДЛХудожница
Джэми
Леонард
- ЧРМонтажёр
Чарльз
Риис
- ДЭМонтажёр
Джордж
Эйкерс
- РЛКомпозитор
Ронни
Лихи