Недалекое будущее. Корпорация "Джефферс", крупнейший и самый прибыльный бизнес в истории человечества, вытесняет культуру независимой мысли и интимности. Успех достигается благодаря строгой философии бессмысленного производительства. Джордж живет комфортной, но небогатой событиями жизнью, у него хорошая работа, жена и сын. Но однажды он начинает видеть странные сны, в которых видит себя первым президентом Америки. И все бы ничего, но сны в новом мире в прямом смысле этого слова взрывоопасны.

