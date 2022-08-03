Визионеры (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Visioneers
Фантастика, Драма90 мин18+
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О фильме
Недалекое будущее. Корпорация "Джефферс", крупнейший и самый прибыльный бизнес в истории человечества, вытесняет культуру независимой мысли и интимности. Успех достигается благодаря строгой философии бессмысленного производительства. Джордж живет комфортной, но небогатой событиями жизнью, у него хорошая работа, жена и сын. Но однажды он начинает видеть странные сны, в которых видит себя первым президентом Америки. И все бы ничего, но сны в новом мире в прямом смысле этого слова взрывоопасны.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb