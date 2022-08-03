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Визионеры

Визионеры (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Visioneers
Фантастика, Драма90 мин18+

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О фильме

Недалекое будущее. Корпорация "Джефферс", крупнейший и самый прибыльный бизнес в истории человечества, вытесняет культуру независимой мысли и интимности. Успех достигается благодаря строгой философии бессмысленного производительства. Джордж живет комфортной, но небогатой событиями жизнью, у него хорошая работа, жена и сын. Но однажды он начинает видеть странные сны, в которых видит себя первым президентом Америки. И все бы ничего, но сны в новом мире в прямом смысле этого слова взрывоопасны.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Драма
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb