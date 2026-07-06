Фильм Вива, Мария!
1965, Viva Maria!
Мелодрама, Комедия16+
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О фильме
1907 год, Центральная Америка. Мария, дочь ирландского революционера, становится певицей в бродячем цирке. Во время своего первого выступления вместе с француженкой Марией она случайно устраивает стриптиз и тут же становится звездой представления.
Повстречав революционера Флореса, француженка Мария безумно влюбляется. После смерти любимого она клянется продолжить его дело, а ирландка Мария и другие артисты готовы ей помочь. И вскоре две стриптизёрши Марии становятся знамениты как святые и народные освободительницы.
СтранаФранция, Италия
ЖанрКомедия, Приключения, Мелодрама
КачествоFull HD
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЛМРежиссёр
Луи
Маль
- ББАктриса
Брижит
Бардо
- ЖМАктриса
Жанна
Моро
- ДХАктёр
Джордж
Хэмилтон
- ПДАктриса
Полетт
Дюбо
- ГфАктёр
Грегор
фон Реццори
- ХААктёр
Хосе
Анхель Эспиноса
- ФВАктёр
Фернандо
Вагнер
- ХЭАктёр
Хосе
Эскеда
- КРАктёр
Карлос
Рикельме
- ЛМСценарист
Луи
Маль
- ЖКСценарист
Жан-Клод
Каррьер
- БЭХудожник
Бернард
Эвейн
- ПКХудожник
Пьер
Карден
- АДОператор
Анри
Декаэ
- ЖДКомпозитор
Жорж
Делерю