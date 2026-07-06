Вива, Мария!
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Вива, Мария!

Фильм Вива, Мария!

1965, Viva Maria!
Мелодрама, Комедия16+
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О фильме

1907 год, Центральная Америка. Мария, дочь ирландского революционера, становится певицей в бродячем цирке. Во время своего первого выступления вместе с француженкой Марией она случайно устраивает стриптиз и тут же становится звездой представления.

Повстречав революционера Флореса, француженка Мария безумно влюбляется. После смерти любимого она клянется продолжить его дело, а ирландка Мария и другие артисты готовы ей помочь. И вскоре две стриптизёрши Марии становятся знамениты как святые и народные освободительницы.

Страна
Франция, Италия
Жанр
Комедия, Приключения, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb