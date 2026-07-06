1907 год, Центральная Америка. Мария, дочь ирландского революционера, становится певицей в бродячем цирке. Во время своего первого выступления вместе с француженкой Марией она случайно устраивает стриптиз и тут же становится звездой представления.



Повстречав революционера Флореса, француженка Мария безумно влюбляется. После смерти любимого она клянется продолжить его дело, а ирландка Мария и другие артисты готовы ей помочь. И вскоре две стриптизёрши Марии становятся знамениты как святые и народные освободительницы.

