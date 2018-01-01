Wink
Детям
Висспер. Свиное очарование
Актёры и съёмочная группа фильма «Висспер. Свиное очарование»

Актёры и съёмочная группа фильма «Висспер. Свиное очарование»

Актёры

Хас Дрийвер

Хас Дрийвер

Has Drijver
АктёрHerbert
Саймон Цвайерс

Саймон Цвайерс

Simon Zwiers
АктёрDan
Эрик ван Дер Хорст

Эрик ван Дер Хорст

Erik van der Horst
АктёрKevin

Сценаристы

Шэйн Ланган

Шэйн Ланган

Shane Langan
Сценарист
Эми Стефенсон

Эми Стефенсон

Amy Stephenson
Сценарист

Продюсеры

Джо Дарис

Джо Дарис

Jo Daris
Продюсер

Актёры дубляжа

Василиса Эльдарова

Василиса Эльдарова

Актриса дубляжа
Геннадий Новиков

Геннадий Новиков

Актёр дубляжа
Елена Чебатуркина

Елена Чебатуркина

Актриса дубляжа
Даниил Эльдаров

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа