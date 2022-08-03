Висспер. Случай с белым мишкой (фильм, 2015) смотреть онлайн

Висспер – это милая девочка с удивительными способностями. Она умеет говорить с любыми животными – от диких до домашних – на их языке. У добродушной Висспер множество друзей среди братьев наших меньших, ее домик открыт для всех зверей, и она всегда готова прийти на помощь своим товарищам.

