Вирус (фильм, 1996) смотреть онлайн

Грузовик химической компании «Петродайн», перевозящий бактериологическое оружие терпит аварию. В результате ядовитое вещество попадает в воду на территории Йеллоустонского заповедника, где в ближайшее время должна состояться встреча политических и ученых представителей ведущих государств.



Для обеспечения безопасности участников встречи на место прибывает сотрудник секретной службы Кен Фэйрчайлд и узнает о грозящей опасности. Химическая компания, в свою очередь, нанимает убийц, чтобы предотвратить нежелательную утечку информации.



