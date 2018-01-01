Вирус (фильм, 1996) смотреть онлайн
1996, Virus
Боевик, Триллер12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Грузовик химической компании «Петродайн», перевозящий бактериологическое оружие терпит аварию. В результате ядовитое вещество попадает в воду на территории Йеллоустонского заповедника, где в ближайшее время должна состояться встреча политических и ученых представителей ведущих государств.
Для обеспечения безопасности участников встречи на место прибывает сотрудник секретной службы Кен Фэйрчайлд и узнает о грозящей опасности. Химическая компания, в свою очередь, нанимает убийц, чтобы предотвратить нежелательную утечку информации.
Рейтинг
- ААРежиссёр
Аллан
А. Голдштейн
- ДЛАктриса
Джанет
Лэнд
- СМАктёр
Стивен
Маркл
- ББАктёр
Брайан
Босворт
- Актёр
Дэниэл
Кэш
- ЭПАктёр
Эрик
Петерсон
- ЛССценарист
Лес
Стэндифорд
- ДЛПродюсер
Дэмиан
Ли
- Продюсер
Ашок
Амритрадж
- ДГПродюсер
Джон
Гиллеспи
- ЭГПродюсер
Элдер
Гонсалвес
- ТБХудожник
Тим
Бойд
- МУХудожница
Мэри
Уилкинсон
- БИХудожник
Бэрри
Исенор
- МДХудожница
Мария
Дуплага
- ИЛМонтажёр
Ивэн
Лэндис
- ЛККомпозитор
Ларри
Коэн