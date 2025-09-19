Вирус (фильм, 1980) смотреть онлайн
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О фильме
Противостояние двух ядерных сверхдержав приводит к тому, что смертельный вирус оказывается на свободе и начинает распространятся по планете с дикой скоростью, убивая все живое на своем пути. Вирус гибнет при низких температурах, и 863 выживших вынуждены переселиться в Антарктиду.
В этом большом многонациональном и мультиконфессиональном сообществе постоянно возникают конфликты. Одни обвиняют других во всех своих бедах. Но вовремя понимают, что все их обиды и склоки ничто, перед лицом новой опасности, исходящей с американского континента. Когда ядерная угроза их существованию становится вполне реальной, правительство Антарктической Республики поручает экипажу атомной подводной лодки достичь берегов США и предотвратить запуск ракет.
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Ужасы, Приключения, Драма, Триллер
Рейтинг
- КФРежиссёр
Киндзи
Фукасаку
- КМАктёр
Кэнсаку
Морита
- МКАктёр
Масао
Кусакари
- ИНАктёр
Исао
Нацуяги
- ТХАктёр
Такэсигэ
Хатанака
- ХКАктёр
Харуки
Кадокава
- СКСценарист
Сакё
Комацу
- КФСценарист
Киндзи
Фукасаку
- КТСценарист
Кодзи
Такада
- АБПродюсер
Алойс
Бруммер
- ЮОПродюсер
Ютака
Окада
- ХКПродюсер
Харуки
Кадокава
- КФПродюсер
Кэн
Фудзияма
- ЁЁХудожница
Ёсинага
Ёокоо
- АСМонтажёр
Акира
Судзуки
- ПХМонтажёр
Питер
Хаббард
- КХКомпозитор
Кэнтаро
Ханэда
- ТМКомпозитор
Тео
Масеро