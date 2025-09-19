Вирус (фильм, 1980) смотреть онлайн

Противостояние двух ядерных сверхдержав приводит к тому, что смертельный вирус оказывается на свободе и начинает распространятся по планете с дикой скоростью, убивая все живое на своем пути. Вирус гибнет при низких температурах, и 863 выживших вынуждены переселиться в Антарктиду.



В этом большом многонациональном и мультиконфессиональном сообществе постоянно возникают конфликты. Одни обвиняют других во всех своих бедах. Но вовремя понимают, что все их обиды и склоки ничто, перед лицом новой опасности, исходящей с американского континента. Когда ядерная угроза их существованию становится вполне реальной, правительство Антарктической Республики поручает экипажу атомной подводной лодки достичь берегов США и предотвратить запуск ракет.

