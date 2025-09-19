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Вирус (фильм, 1980) смотреть онлайн

1980, Fukkatsu no hi
Ужасы, Фантастика18+

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О фильме

Противостояние двух ядерных сверхдержав приводит к тому, что смертельный вирус оказывается на свободе и начинает распространятся по планете с дикой скоростью, убивая все живое на своем пути. Вирус гибнет при низких температурах, и 863 выживших вынуждены переселиться в Антарктиду.

В этом большом многонациональном и мультиконфессиональном сообществе постоянно возникают конфликты. Одни обвиняют других во всех своих бедах. Но вовремя понимают, что все их обиды и склоки ничто, перед лицом новой опасности, исходящей с американского континента. Когда ядерная угроза их существованию становится вполне реальной, правительство Антарктической Республики поручает экипажу атомной подводной лодки достичь берегов США и предотвратить запуск ракет.

Страна
Япония
Жанр
Фантастика, Ужасы, Приключения, Драма, Триллер

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вирус»