Фильм Виновата любовь

2024, Young Werther
Мелодрама, Комедия16+
Очаровательный и веселый Вертер с первого взгляда влюбляется в Шарлотту и хочет во что бы то ни стало добиться ее внимания. Но есть одно «но» — она помолвлена.

Страна
Канада
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb