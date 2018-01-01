Wink
Фильмы
Виды доброты
Актёры и съёмочная группа фильма «Виды доброты»

Актёры и съёмочная группа фильма «Виды доброты»

Режиссёры

Йоргос Лантимос

Йоргос Лантимос

Yorgos Lanthimos
Режиссёр

Актёры

Эмма Стоун

Эмма Стоун

Emma Stone
АктрисаRita / Liz / Emily
Джесси Племонс

Джесси Племонс

Jesse Plemons
АктёрRobert / Daniel / Andrew
Уиллем Дефо

Уиллем Дефо

Willem Dafoe
АктёрRaymond / George / Omi
Маргарет Куолли

Маргарет Куолли

Margaret Qualley
АктрисаVivian / Martha / Rebecca / Ruth
Хонг Чау

Хонг Чау

Hong Chau
АктрисаSarah / Sharon / Aka
Джо Элвин

Джо Элвин

Joe Alwyn
АктёрCollectibles Appraiser / Passenger / Joseph
Мамуду Ати

Мамуду Ати

Mamoudou Athie
Актёрill / Neil / Morgue Nurse
Аби Бо

Аби Бо

Abi Beaux
АктрисаBeaux
Хантер Шафер

Хантер Шафер

Hunter Schafer
АктрисаAnna
Тесса Буржуа

Тесса Буржуа

Tessa Bourgeois
АктрисаLouise
Элтон ЛеБлан

Элтон ЛеБлан

Elton LeBlanc
АктёрCheval Patron
Синтия ЛеБлан

Синтия ЛеБлан

Cynthia LeBlanc
АктрисаCheval Patron

Сценаристы

Йоргос Лантимос

Йоргос Лантимос

Yorgos Lanthimos
Сценарист
Эфтимис Филиппу

Эфтимис Филиппу

Efthimis Filippou
Сценарист

Продюсеры

Эд Гвини

Эд Гвини

Ed Guiney
Продюсер
Йоргос Лантимос

Йоргос Лантимос

Yorgos Lanthimos
Продюсер
Эндрю Лоу

Эндрю Лоу

Andrew Lowe
Продюсер
Дэниэл Баттсек

Дэниэл Баттсек

Daniel Battsek
Продюсер

Художники

Дженнифер Джонсон

Дженнифер Джонсон

Jennifer Johnson
Художница

Монтажёры

Йоргос Мавропсаридис

Йоргос Мавропсаридис

Yorgos Mavropsaridis
Монтажёр

Операторы

Робби Райан

Робби Райан

Robbie Ryan
Оператор

Композиторы

Томас Ньюман

Томас Ньюман

Thomas Newman
Композитор
Джерскин Фендрикс

Джерскин Фендрикс

Jerskin Fendrix
Композитор