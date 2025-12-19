Виды доброты (фильм, 2024) смотреть онлайн

Абсурдистская черная комедия «Виды доброты» — фильм Йоргоса Лантимоса, который проверяет, насколько далеко человек готов зайти ради получения одобрения окружающих. Вот только «доброта» здесь — не теплое чувство, а инструмент контроля.



Картина представляет собой альманах из трех историй, где одни и те же актеры играют разные роли, будто доказывая: люди меняются местами, а механика зависимости — одна и та же. Роберт живет под полным контролем своего властного босса Рэймонда: тот решает, где ему работать и жить, что покупать, когда исполнять супружеские обязанности. К полицейскому Дэниелу возвращается его жена Лиз, пропавшая в море, но радость быстро уступает месту тревоге: супруга ведет себя так, будто ее подменили. Двое последователей секты отправляются на поиски «избранной» с особым даром — способностью воскрешать мертвых.



Фильм «Виды доброты» 2024 года не щадит чувства зрителей, а с равнодушием патологоанатома разбирает на части привычные слова — «забота», «верность», «нормальность». Это отличный выбор для зрителей, которым нравятся кинематографические эксперименты Лантимоса.

