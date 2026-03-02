Везунчики
Везунчики

Везунчики (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Good Fortune
Комедия, Фэнтези18+

Гэбриел, ангел нижнего звена, начинает помогать разнорабочему Арджу. Однажды мобильное приложение дляработы приводит фрилансера квенчурному инвестору Джеффу, который нанимает еголичным помощником нанеделю. Однако вскоре новый помощник раздражает Джеффа, итот решает егоуволить.
Ангел решает поменять местами жизни Арджа иДжеффа, итеперь инвестору предстоит зарабатывать нажизнь подработками, аразнорабочий впервые оказывается вроскоши.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фэнтези

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Везунчики»