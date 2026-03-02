Везунчики (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Good Fortune
Комедия, Фэнтези18+
О фильме
Гэбриел, ангел нижнего звена, начинает помогать разнорабочему Арджу. Однажды мобильное приложение дляработы приводит фрилансера квенчурному инвестору Джеффу, который нанимает еголичным помощником нанеделю. Однако вскоре новый помощник раздражает Джеффа, итот решает егоуволить.
Ангел решает поменять местами жизни Арджа иДжеффа, итеперь инвестору предстоит зарабатывать нажизнь подработками, аразнорабочий впервые оказывается вроскоши.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Азиз
Ансари
- Актёр
Сет
Роген
- Актёр
Азиз
Ансари
- КПАктриса
Кеке
Палмер
- Актриса
Сандра
О
- Актёр
Киану
Ривз
- БААктриса
Бланка
Арасели
- ДМАктёр
Джо
Манде
- АДАктёр
Александр
Джо
- СМАктёр
Стивен
Маккинли Хендерсон
- УСАктёр
Уил
Силвинс
- НДАктёр
Нат
Джексон
- ПДАктриса
Пенни
Джонсон
- ДТАктёр
Джей
Трэйнор
- МРАктёр
Мэтт
Роджерс
- СОАктриса
Стэйси
Осей-Куффур
- ЛСАктриса
Лакшми
Сундарам
- ЭКАктриса
Элена
Кэмпбелл-Мартинес
- ККАктёр
Крис
Капсиа
- ШКАктриса
Шерри
Кола
- ДААктёр
Джо
Аноаи
- ДБАктёр
Джордан
Боргес
- ДУАктёр
Джек
Уолтер Коулз
- АДАктёр
Адриан
Дев
- МХАктриса
Марита
Хакала
- ПРАктёр
Пабло
Рамос
- ИШАктёр
Ивэн
Шафран
- Сценарист
Азиз
Ансари
- Продюсер
Азиз
Ансари
- Продюсер
Энтони
Катагас
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл