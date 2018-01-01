Wink
Ветер
Актёры и съёмочная группа фильма «Ветер»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ветер»

Режиссёры

Сергей Члиянц

Режиссёр

Актёры

Даниил Феофанов

АктёрИван Морозов
Серафима Гощанская

АктрисаКатя
Олег Васильков

АктёрСергей Волков
Николай Чиндяйкин

АктёрФилипп Ильич
Илья Исаев

АктёрСтепан
Владимир Тяптушкин

АктёрФёдор
Евгений Харитонов

АктёрСковородников
Иван Фоминов

АктёрСвященник
Александр Коротков

АктёрФельдшер
Сергей Качалов

АктёрСтарик

Сценаристы

Петр Луцик

Сценарист
Алексей Саморядов

Сценарист
Сергей Члиянц

Сценарист

Продюсеры

Сюзанна Мусаева

Продюсер
Сергей Члиянц

Продюсер
Ольга Галузинская

Продюсер
Игорь Мишин

Продюсер

Монтажёры

Александр Луговкин

Монтажёр
Мария Трейман

Монтажёр