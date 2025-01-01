Фильм Ветер

Рыбак Иван Морозов, оставив дома молодую жену Катю, отправляется в путь, обещая вернуться с добычей: едой, деньгами и достойным её красоты платьем. В компании случайного попутчика Сергея Волкова Ивану предстоит пройти длинный путь и сделать страшный выбор, который изменит его судьбу.

