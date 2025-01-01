Фильм Ветер

О фильме
Рыбак Иван Морозов, оставив дома молодую жену Катю, отправляется в путь, обещая вернуться с добычей: едой, деньгами и достойным её красоты платьем. В компании случайного попутчика Сергея Волкова Ивану предстоит пройти длинный путь и сделать страшный выбор, который изменит его судьбу.
Рейтинг
- СЧРежиссёр
Сергей
Члиянц
- ДФАктёр
Даниил
Феофанов
- СГАктриса
Серафима
Гощанская
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- Актёр
Николай
Чиндяйкин
- ИИАктёр
Илья
Исаев
- Актёр
Владимир
Тяптушкин
- Актёр
Евгений
Харитонов
- Актёр
Иван
Фоминов
- Актёр
Александр
Коротков
- СКАктёр
Сергей
Качалов
- ПЛСценарист
Петр
Луцик
- АССценарист
Алексей
Саморядов
- СЧСценарист
Сергей
Члиянц
- СМПродюсер
Сюзанна
Мусаева
- СЧПродюсер
Сергей
Члиянц
- ОГПродюсер
Ольга
Галузинская
- Продюсер
Игорь
Мишин
- АЛМонтажёр
Александр
Луговкин
- МТМонтажёр
Мария
Трейман